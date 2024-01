Aroganță supremă marca Kanye West. Și-a scos dinții și i-a înlocuit cu plăci din titan. Cât a costat „noua” dantură | FOTO

Rapperul, în vârstă de 46 de ani, și-a afișat cu mândrie noul zâmbet într-o postare pe Instagram, în care s-a asemănat cu personajul negativ iconic al lui James Bond, Jaws, care a apărut în The Spy Who Loved Me și Moonraker, scrie Daily Mail.

Kanye West / Instagram

Noua proteză dentară a lui West este „mai scumpă decât diamantele” și a fost proiectată chiar de către artist.

Implantul este un nou model chirurgical și este unic pentru muzician, iar costul total se zvonește că ar ajunge la 850.000 de dolari.

Noua proteză a starului a fost montată de Dr. Thomas Connelly în Beverly Hills, alături de Naoki Hayashi, maestru în tehnică dentară.

Connelly a declarat pentru DailyMail.com: „A fost o plăcere să lucrez cu Ye în fiecare etapă a procesului. Viziunea sa pentru proiectarea unei arte unice transcende progresia dentară. Îmbinarea viziunii sale cu știința dentară a creat un nou aspect care este epic!”.

În 2010, rapperul i-a arătat prezentatoarei Ellen DeGeneres implanturile strălucitoare cu diamante și aur, despre care a susținut că i-au înlocuit întregul rând de dinți de jos.

„M-am gândit că diamantele sunt mai cool”, i-a spus el, afirmând că i-a cerut dentistului să îi scoată rândul de dinți de jos și să îi înlocuiască.

Afirmațiile sale anterioare potrivit cărora și-a înlocuit dinții au fost întâmpinate cu scepticism, fanii lui Kanye îndoindu-se că până și el ar face așa ceva.

West a fost abandonat de Adidas, Gap și Balenciaga după ce a avut o serie de scandări antisemite în octombrie 2022.

Sursa: Daily Mail