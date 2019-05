Arnold Schwarzenegger, noi detalii despre momentul în care a fost atacat. VIDEO

În noile imagini, Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 71 de ani, pare mai degrabă uimit de ceea ce s-a întâmplat. Fostul actor a început să ironizeze momentul.

„Mă bucur că nu mi-a întrerupt Snapchat-ul”, a scris Schwarzenegger, pe Twitter.

În primul video postat se vede cum fostul guvernator al statului american California a căzut la podea cu o expresie surprinsă, în timp bărbatul care l-a lovit este imobilizat de agenții de securitate care-o însoțeau pe vedetă.

Însă cel de-al doilea video, filmat dintr-un unghi diferit, se vede cum actorul este doar puțin împins.

„Credeam că am fost împins de mulțime”, a mai scris fostul actor. Acesta spune că nu vrea ca atacatorul să devină acum „faimos”.

Și actorul Mario Lopez a reacționat la imaginile postate de Schwarzenegger și a comparat gestul atacatorului cu momentul în care „o muscă ar lovi un rinocer”.

Actorul din franciza Terminator se afla în Africa de Sud pentru a participa la evenimentul sportiv care-i poartă și numele: Arnold Clasic Africa.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA