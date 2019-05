Momentul în care Arnold Schwarzenegger este atacat de un bărbat. VIDEO

Politicianul republican în vârstă de 71 de ani își făcea fotografii alături de fanii săi din orașul Johannesburg, când, un bărbat îl lovește în spate.

Fostul guvernator al statului american California a căzut la podea cu o expresie surprinsă, în timp bărbatul care l-a lovit este imobilizat de agenții de securitate care-o însoțeau pe vedetă.

Fostul culturist a declarat presei că nu și-a dat seama că a fost vorba de un atac, ci a crezut că a fost împins de fanii foarte entuziasmați să-l vadă.

“Vă mulțumesc pentru grijă, însă totul este în regulă. Am crezut că sunt îngrămădit de mulțimea de fani, ceea ce mis e întâmplă foarte des. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat, de fapt, doar după ce am văzut înregistrarea video, ca și voi. Sunt doar fericit că idiotul nu mi-a întrerupt transmisia de pe Snapchat”, a scris Arnold Schwarzenegger, pe Twitter.



Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.