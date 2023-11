Armistiţiul între Israel şi Hamas începe vineri la ora 7:00. 13 ostatici civili, femei şi copii, urmează să fie eliberaţi

În total, 13 femei şi copii urmează să fie eliberaţi, anunţă un purtător de cuvânt al Ministerului de externe din Qatar, Majed Al-Ansari.

O listă a ostaticilor care urmează să fie eliberaţi a fost transmisă serviciului israelian de informaţii externe Mossad, anunţă el.

Negocieri înntre toate părţile mediatoare au continuat până joi dimineaţa, precizează purtătorul de cuvânt.

Un armistiţiu urma să înceapă joi, însă a fost amânat.

Potrivit unui acord între Israel şi Hamas, cel puţin 50 de civili ţinuţi ostatici în Fâşia Gaza urmează să fie eliberaţi, în schimbul eliberării a 150 de deţinuţi palestinieni din Israel şi unui armistiţiu de patru zile.

#BREAKING: Qatar foreign ministry on Gaza humanitarian pause deal:

- Truce to start at 07 AM local time on November 24

- Lists of civilians to be released from Gaza received

- Humanitarian aid will start flowing into Gaza as soon as truce begins pic.twitter.com/t0SGXvggb2