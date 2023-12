Armata Israelului a eliminat un nume important din gruparea Hamas. Cine era Emad Krikae, specialist în rachete antitanc

Este vorba despre comandantul recent promovat al batalionului Shejaiya al organizației Hamas, Emad Krikae

”În urma unor informații exacte ale FDI și ale ISA, IAF l-a ucis pe noul comandant al batalionului Shejaiya al Hamas, Emad Krikae. Comandantul anterior al batalionului Hamas fusese deja ucis de IDF la începutul războiului.” - se arată în anunțul armatei israeliene de pe rețelele sociale.

