Apel la grevă generală în Ungaria, din cauza „Legii sclaviei”. 10.000 de oameni, din nou în stradă

Sâmbătă seară, 10.000 de oameni s-au adunat în fața Parlamentului din Budapesta pentru a-şi exprima din nou nemulţumirea.

Legea aprobată în decembrie le permite angajatorilor să le solicite subordonaţilor efectuarea a 400 de ore suplimentare pe an, care pot fi plătite în termen de 3 ani.

Grupuri de opoziţie au organizat mai multe acţiuni de protest în ultimele săptămâni la Budapesta şi în alte oraşe din Ungaria împotriva a ceea ele consideră a fi un regim autoritar al premierului conservator Viktor Orban.

Huge crowd of tens of thousands protesters just arrived to Parliament #HungaryProtests #Budapest pic.twitter.com/8NGwroYDOU