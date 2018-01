Angela Merkel "a ridiculizat-o" pe Theresa May la negocierile pentru Brexit

Cancelarul german i-a făcut pe jurnaliști să râdă în hohote după ce a relatat un episod din timpul negocierilor pentru Brexit cu premierul britanic.

Theresa May i-a cerut Angelei Merkel ”să-i facă o ofertă”. Cancelarul german a povestit că i-a răspuns: ”Dar voi sunteți cei care plecați, nu trebuie să vă facem noi o ofertă. Hai, ce vreți?” Replică la care premierul britanic a răspuns în buclă: ”Faceți-mi o ofertă!”. Iar acest dialog al surzilor a continuat, potrivit lui Merkel, între ”Ce vreți?” și ”Faceți-mi o ofertă!”

Episodul a fost relatat de jurnalistul ITV Robert Peston într-un mesaj pe Facebook și preluat apoi de mai multe publicații din Marea Britanie. ”Angela Merkel a ridiculizat negocierile pentru Brexit ale Theresei May” a scris The Times.

