Anchetă: Portăriţa naţionalei feminine de fotbal din Iran este acuzată că ar fi bărbat

Iranul s-a calificat la prima Cupă a Asiei feminine din 2022 învingând Iordania la penalty-uri cu 4-2 pe 25 septembrie, mulţumită parţial celor două penaltiuri salvatoare ale portăriţei iraniene Zohreh Koudaei, conform News.ro.

Preşedintele Federaţiei Iordaniene, Prinţul Ali Ben al-Hussein, a postat duminică pe Twitter o scrisoare din 5 noiembrie "care solicită verificarea sexului” lui Koudaei.

Potrivit Federaţiei Iordaniene, care are îndoieli cu privire la "eligibilitatea jucătorului”, Iranul are un "record în ceea ce priveşte problemele de gen şi dopaj”.

Antrenorul iranian Maryam Irandoust a numit aceste acuzaţii "pretexte" pentru a "nu accepta înfrângerea" şi este gata să „furnizeze orice document dorit de AFC”.

Cupa Asiei feminine este programată să aibă loc în India în perioada 20 ianuarie - 6 februarie.

AFC a confirmat, în final, că jucătoarea este femeie.

????BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.

Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS