An dificil și pentru familia regală britanică. Evenimentele care au marcat anul 2020

Anul care tocmai s-a încheiat a adus multe dificultăți familiilor din lumea întreagă, implicit și familiei regale britanice.

De la anunțul șoc făcut de prințul Harry și soția sa, Meghan, care au renunțat la titlurile nobiliare, până la infectarea cu COVID-19 a prinților Charles și William.

Liniștea s-a lăsat abia în perioada sărbătorilor, când monarhii au petrecut în tihnă, dar separat, din cauza restricțiilor impuse de vremurile actuale.

2020 a fost departe de a fi un an liniștit pentru familia regală britanică. "Bomba" a fost aruncată încă de la începutul anului de prințul Harry, când a anunțat că renunță la titulatura monarhică.

Prințul Harry: „Simt o mare tristeţe pentru că s-a ajuns aici. Decizia de a ne retrage pe care am luat-o atât pentru soţia mea, cât şi pentru mine, nu am luat-o cu ușurință. Vine după luni de discuţii, care au urmat după ani întregi de dificultăți. Știu că nu am luat mereu cele mai bune decizii, dar, în acest caz, nu am avut de ales."

La scurt timp după, palatul Buckingham a anunţat că prințul Harry și Meghan nu vor mai fi numiți "Alteța Sa Regală" și nu vor mai primi fonduri publice. Cuplul s-a mutat în California. Cei doi nu au mai avut la fel de multe apariții publice, dar când au făcut-o, au atins subiecte pe care înainte nu le puteau aborda din cauza protocolului regal britanic.

Meghan Markle: „La fiecare patru ani ni se spune același lucru, că acestea sunt cele mai importante alegeri (prezidențiale, n.r.) din viața noastră, dar e valabil acum."

Prințul Harry: „Pe măsură ce se apropie luna noiembrie (cu alegerile prezidențiale din SUA, n.r.), este vital să respingem discursurile de ură, dezinformarea și negativismul online."

Un alt lucru pe care protocolul regal britanic l-ar fi interzis a fost dezvăluirea pe care Meghan a făcut-o într-un articol publicat în New York Times. Soția lui Harry a povestit în detaliu ”suferința extrem de greu de suportat” din vară, când a pierdut o sarcină.

Infectați cu coronavirus

Anna Stewart, reporter CNN: „Așa cum s-a întâmplat în cazul multor familii, COVID-19 i-a ținut și pe membrii familiei regale britanice la distanță unii față de ceilalți în cea mai mare parte a anului. Regina și soțul ei, Phillip, ambii trecuți de 90 de ani, și-au petrecut cea mai mare parte a anului la castelul Windsor, minimalizând aparițiile publice. Din fericire, ei nu s-au infectat cu COVID-19, dar alți membrii ai familiei regale nu au fost la fel de norocoși."

Prințul Charles: „Am trecut recent prin experiența de a fi infectat cu coronavirus. Din fericire, am avut simptome relativ ușoare."

În vârstă de 71 de ani, moștenitorul coroanei britanice a fost testat pozitiv în luna martie. O lună mai târziu, prințul William anunța și el că a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2. După ce s-a vindecat complet și-a continuat acțiunile publice, întâlnindu-se cu voluntarii care au acceptat să testeze vaccinul anti-COVID.

Voluntar vaccin: „Sunt precum un porc de Guineea."

Prințul William: "... Dar un porc de Guineea dispus să ajute."

Ca milioane de oameni din întreaga planetă, regina Elisabeta II a început să participe la conferințe online.

Viața familiei regale britanice a devenit și mai interesantă pentru milioane de telespectatori odată cu apariția celui de-al 4-lea sezon al serialului "The Crown". Producția cinematografică prezintă perioada lui Margaret Thatcher la conducerea guvernului, războiul din Falkland și relația prințului Charles cu Diana. În ciuda a multor recenzii pozitive, unii critici sunt de părere că filmul a rescris istoria și nu prezintă faptele așa cum s-au petrecut ele în realitate.

Rămânem în industria divertismentului, pentru că la final de an, prințul Harry și soția lui, Meghan, au lansat primul episod al podcastului lor, avându-l ca invitat pe Elton John și pe micuţul Archie, fiul cuplului. La final, băieţelul de 1 an ne-a urat „un an nou fericit", încurajat de părinţi.



Harry: "Spune după mine! Ești pregătit? " La mulți"

Archie: "La mulți"

Harry: "Ani"

Archie: "Ani"