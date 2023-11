Amplu marș anti-semitism în Paris, marcat de polemici. Peste 100.000 de oameni au manifestat alături de politicieni

Au fost însă și reprezentanții unor partide de extremă dreapta, printre care Marine Le Pen, al cărei tată declara cândva că „Holocaustul e doar un detaliu al istoriei”.

Evenimentul a fost organizat drept răspuns la creșterea numărului de incidente antisemite din Hexagon, după atacurile Hamas din 7 octombrie şi riposta militară israeliană în Gaza.

Preşedintele Emmanuel Macron, a cărui decizie de a nu participa a atras critici din partea unor politicieni, a publicat în ajun o scrisoare deschisă în care a susţinut marşul şi a condamnat "resurgenţa insuportabilă a antisemitismului dezlănţuit".

Pregătirea marşului a fost marcată însă de dispute cu privire la partidele care ar trebui să fie reprezentate. Decizia RN, partidul de extremă dreapta a lui Marine Le Pen, de a participa a determinat partidul stângii radicale, La France Insoumise (LFI), să se distanţeze de eveniment, deşi alte partide de stânga au participat.

Parlamentarii de stânga s-au alăturat protestelor pro-palestiniene din ultimele săptămâni, inclusiv un marş organizat sâmbătă la Paris.

Apelurile lansate de preşedintele Macron în ultimele zile pentru încetarea focului în Gaza, inclusiv într-un interviu în care şi-a exprimat dezaprobarea pentru bombardamentele israeliene, au fost salutate de politicienii francezi de stânga, dar au fost criticate de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Proteste împotriva antisemitismului au avut loc duminică şi în alte oraşe franceze, inclusiv în Marsilia, unde au participat aproximativ 7.000 de persoane, potrivit unei estimări a poliţiei. Mai devreme în cursul zilei, alte mitinguri au reunit mii de persoane la Lyon, Nisa şi Strasbourg.

Şi în alte părţi ale Europei există o mare îngrijorare cu privire la antisemitism şi la alte forme de extremism care sunt stârnite de evenimentele din Gaza. În Marea Britanie, sâmbătă, o mare demonstraţie pro-palestiniană a fost marcată de încăierări între contramanifestanţii de extremă dreapta şi poliţie.

Nu m-am gândit niciodată că va trebui să demonstrez într-o zi împotriva antisemitismului", a declarat pentru AFP Johanna, în vârstă de 46 de ani, secretară medicală în Seine-Saint-Denis, venită pentru singurul motiv că "oamenilor nu ar trebui să le fie frică de faptul că sunt evrei". La fel ca mulţi alţii, ea a preferat să îşi dea doar prenumele.

Franţa are cea mai mare comunitate evreiască din Europa, cu aproximativ 500.000 de persoane care trăiesc alături de milioane de musulmani.

"Sunt evreu şi nu vreau să mă ascund pentru a putea trăi în pace", spune Lucas, un elev de liceu de 17 ani din suburbiile Parisului.

Este o cauză pentru care "toată lumea ar trebui să se simtă preocupată", a declarat rabinul-şef al Franţei, Haïm Korsia, regretând că subiectul s-a transformat într-un box politic, "o ruşine", spune el.

"Luările de poziţie nu-şi au locul" la această manifestaţie, a avertizat duminică dimineaţă premierul Elisabeth Borne, vizând atât stânga radicală La France Insoumise, a cărei "absenţă vorbeşte de la sine", cât şi extrema dreaptă Rassemblement National, a cărei "prezenţă nu înşală pe nimeni".

"Suntem exact acolo unde trebuie să fim", a replicat Marine Le Pen câteva ore mai târziu, de la Esplanada Invalizilor, criticând "jocurile politice meschine" ale detractorilor săi care, de câteva zile, au scos în evidenţă trecutul antisemit al partidului său.

