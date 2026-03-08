Avertismentul vine după ce capitala Teheran a fost învăluită de un nor toxic de fum în urma bombardării unei rafinării și a unor depozite de combustibil, arată Agerpres.

Cartierul general Khatam al-Anbiya, comandamentul forțelor armate iraniene, a transmis duminică un mesaj dur: „Guvernele țărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală și regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acțiuni lașe și inumane. În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteți suporta petrolul la prețul de peste 200 de dolari barilul, continuați cu acest joc."

Teheranul s-a trezit duminică dimineață sub un cer cenușiu, un amestec de ploaie și fum toxic, după ce aviația israeliană a bombardat pentru prima dată depozite de combustibil din Capitală și o rafinărie.

În timp ce SUA și Israelul continuă ofensiva aeriană asupra Iranului, Teheran răspunde cu atacuri de represalii cu drone și rachete asupra Israelului și a intereselor americane din zona Golfului. Duminică seara, Corpul Gărzilor Revoluționare a anunțat un nou val de rachete, vizând Tel Aviv, deșertul Negev și bazele aeriene americane din regiune.

Armata israeliană a lansat la rândul său un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă, având ca ținte aproximativ 50 de buncăre de muniție și cartierul general al forțelor spațiale iraniene, care controlează satelitul de monitorizare "Khayyam".

Bilanțul conflictului este devastator: peste 1.300 de morți în Iran în urma bombardamentelor israeliene și americane, și zece decese în Israel provocate de represaliile iraniene, potrivit autorităților locale.