Alunecare de teren majoră în Ecuador. Șase persoane au murit și 30 sunt date dispărute. „Condiţiile meteo nu sunt favorabile”

Dezastrul s-a produs în oraşul Banos de Agua Santa, o zonă pitorească din provincia centrală Tungurahua, situată la poalele unui vulcan activ.

„Din cauza precipitaţiilor căzute în zonă s-a produs o alunecare de teren de o oarecare amploare, afectând persoanele şi echipamentele", a precizat Secretariatul pentru gestionarea riscurilor într-un mesaj transmis mass-media.

Bilanţul iniţial era de şase morţi, şase răniţi şi 30 de dispăruţi. În plus, mai multe staţiuni balneare au fost închise, precum şi principalul drum de acces în zonă.

