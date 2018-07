Alunecare de pământ la o mină de jad. Sunt cel puțin 15 morți și 45 de răniți

Potrivit autorităților locale, citate de Reuters, minerii au fost îngropaţi sub un mal de pământ care s-a surpat, informează Agerpres.

Kyaw Swar Aung, administrator al Hpakant din statul Kachin din nordul ţării, a precizat că operaţiunile de căutare din zona Lone Khin au fost sistate în cursul zilei.

„Am sistat căutările la 17:30 (ora locală) şi vom continua mâine'', a spus el adăugând că autorităţile au făcut apel la locuitorii din zonă să declare identitatea persoanelor dispărute.

Kyaw Swar Aung a precizat că minerii nu erau angajaţi ai unei companii.

Save #Hpakant | Jade mine landslide

The accident occurred in a mining compound Lone Khinn village in #Kachin State's Hpakant township 14 July 2018 around 2pm.

Sincere condolences to those families who lost their husbands at landslides at PharKant, #Myanmar. ???? pic.twitter.com/bx4kcFfQH1