Mesajele au fost raportate după evacuarea a cel puţin 300 de şcoli din Italia, scrie Agerpres.

Poliția irlandeză nu consideră amenințările credibile

Poliţia irlandeză a comunicat că este informată despre o „comunicare generică" primită de mai multe şcoli şi consideră că ameninţarea nu este credibilă şi că nu este necesară nicio evacuare. Instituţia a menţionat că în ultima vreme s-a constatat o intensificare a farselor şi a „ameninţărilor lipsite de credibilitate cu bombe" şi a recomandat populaţie să contacteze agenţii de poliţie în caz că primesc astfel de mesaje.

Peste 300 de şcoli din Irlanda de Nord au fost ameninţate pe aceeaşi cale, e-mailul fiind considerat o farsă, a comunicat de asemenea poliţia din provincia britanică, precizând că mesajul nu provine din Regatul Unit.

„Luăm foarte în serios incidentele de acest tip şi înţelegem preocuparea comunităţii, a comunităţilor şcolare, a elevilor şi părinţilor.” a declarat comisarul-şef adjunct Anthony McNally.

Poliția scoțiană a catalogat mesajele drept farse

Şi poliţia din Scoţia a informat că mesajele au fost evaluate imediat şi considerate farse.

„Anchetele noastre au stabilit că nu există nimic care să sugereze că ar reprezenta o ameninţare credibilă sau că există o ameninţare mai extinsă pentru populaţie", arată un comunicat.