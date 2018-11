Alertă de securitate pe aeroportul Heathrow din cauza unui pachet suspect

Un pachet suspect semnalat la un birou de check-in al El Al Israel Airlines din Terminalul 4 a declanșat o alertă de securitate. La fața locului au ajuns echipe de geniști și agenți de poliție, înarmați. Zborurile au fost amânate pe durata intervenției iar terminalul a fost evacuat pentru scurt timp, relatează Express.co.uk. Poliția a anunțat că alerta a fost una falsă.

BREAKING London Heathrow Airport Terminal 4 evacuated after suspicious package found at #ELAL check in desk https://t.co/TqFW2kfD1w