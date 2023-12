Alertă de securitate în SUA. Un vehicul din convoiul lui Joe Biden a fost lovit de o mașină | VIDEO

Vehiculul din convoiul prezidenţial se afla la o intersecţie din apropierea sediului de campanie, la aproximativ 40 de metri de Joe Biden. Agenţii au interceptat imediat mașina înmatriculată în Delaware şi au îndreptat armele spre şofer.

Personalul de securitate l-a urcat imediat pe Joe Biden într-un vehicul care îl aştepta şi l-a condus departe de clădirea din centrul oraşului Wilmington.

„Preşedintele şi prima doamnă sunt bine", a declarat un oficial de la Casa Albă care a asistat la incident.

Adunaţi pe trotuarul din faţa birourilor de campanie, unde preşedintele şi Jill Biden luaseră masa împreună cu echipa lor, reporterii tocmai îi puseseră o întrebare lui Biden în momentul în care s-a auzit coliziunea.

Jurnaliştii au fost strânşi rapid de către personal pentru a se alătura convoiului care a părăsit locul respectiv. Biden a ajuns în siguranţă acasă fără alte incidente.

