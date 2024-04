Alain Delon, plasat sub tutelă judiciară. Tutorele are mandatul de a gestiona veniturile persoanei protejate

Actorul Alain Delon, 88 de ani, a fost plasat sub tutelă consolidată de către justiţie, potrivit BFMTV care citează o sursă apropiată cazului, confirmând o informaţie a CNews.

Joi, tribunalul din Montargis a examinat cererea de plasare sub tutelă a actorului, care se află sub protecţie judiciară din 25 ianuarie din motive de sănătate. La acea dată, avocatul actorului a alertat instanţa cu privire la necesitatea urgentă de a-l plasa sub tutelă.

O dispută în familie pe tema sănătăţii actorului

Audierea de vineri a durat puţin peste două ore şi la ea au participat fiica actorului, Anouchka Delon, avocatul acesteia, avocatul lui Alain Delon şi avocaţii lui Anthony şi Alain Fabien, cei doi fii ai acestuia.

Tutela consolidată - care poate dura 5 ani şi poate fi reînnoită o singură dată - prevede că tutorele are mandatul de a gestiona veniturile persoanei protejate, în acest caz Alain Delon.

De mai multe luni, familia lui Alain Delon se află în conflict în ceea ce priveşte starea de sănătate şi ultimele dorinţe ale acestuia. Anthony, fiul cel mare al actorului, a acuzat-o pe sora sa, Anouchka, că i-a ascuns starea de sănătate precară a tatălui lor.

De asemenea, ea a fost acuzată de Anthony şi Alain Fabien - al doilea frate al acesteia - că a vrut să-l ducă pe Alain Delon înapoi în Elveţia, deşi acesta spusese că vrea să moară în Douchy, Franţa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: