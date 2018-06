AFP: ”Prințul William a părut să încalce limbajul diplomatic uzual”. Ce a spus despre Palestina

Prinţul William a busculat limbajul diplomatic uzual - catalogând teritoriile palestiniene drept ”ţară” - în cadrul unei întâlniri cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas la Ramallah, în profida faptului că vizita sa se vrea apolitică, comentează AFP, conform Agerpres.

După ce fusese primit de premierul israelian Benjamin Netanyahu în ajun la Ierusalim, ducele de Cambridge şi-a continuat vizita în Cisiordania, aflată sub control israelian, aceasta fiind prima vizită oficială a unui membru al familiei regale britanice în Israel şi în Teritoriile palestiniene.

Primele sale cuvinte pentru preşedintele ANP au contrastat cu discursul comun utilizat de diplomaţii occidentali care se confruntă cu complexitatea lingvistică a conflictului israeliano-palestinian.

"Mulţumesc că m-aţi primit şi sunt foarte bucuros de o colaborare atât de strânsă între cele două ţări ale noastre şi de succesele înregistrate în domeniile educaţiei şi umanitar", a spus el, vorbind liber.

Video: Prince William meets President Rivlin of Israel - who asks him to take a message of peace for him to President Abbas of Palestine when they meet later this week #RoyalvisitIsrael pic.twitter.com/yWFSFZ1Ge6