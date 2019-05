Actriţa şi cântăreaţa Doris Day, interpreta melodiei "Que Sera, Sera", a murit

Profimedia

Cântăreaţa şi actriţa americană Doris Day, interpreta melodiei "Que Sera, Sera" şi protagonista unor cunoscute pelicule hollywoodiene din anii 1960, a murit la vârsta de 97 de ani.

Potrivit fundaţiei sale, consacrată apărării drepturilor animalelor, Doris Day - care a jucat în anii 1950 şi 1960 alături de superstaruri precum Rock Hudson şi Cary Grant - suferea de pneumonie şi a murit luni în reşedinţa ei din California.

"Aproape 300 de fani s-au reunit în Carmel, luna trecută, pentru a sărbători ziua de naştere a lui Doris Day. Avea o stare de sănătate excelentă pentru vârsta ei, însă a contractat recent o pneumonie, fapt care a condus la decesul ei", a transmis fundaţia artistei americane într-un comunicat.

Născută în aprilie 1922 cu numele Mary Ann Von Kappelhoff, Doris Day a devenit celebră graţie interpretării melodiei "Que Sera, Sera" într-un film clasic regizat de Alfred Hitchcock, "The Man Who Knew Too Much" (1956).

Acel single, semnat de Jay Livingston şi Ray Evans, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original.

Foarte apreciată de public, Doris Day a jucat în aproape 40 de filme în anii 1950 şi 1960, abordând toate genurile cinematografice dar excelând în special în comedii şi musicaluri.

Profimedia

A înregistrat şi 20 de albume muzicale.

Citată ca un model şi ca o sursă de inspiraţie de actriţe precum Uma Thurman, ea a fost "cea mai subestimată actriţă care a apărut vreodată la Hollywood", afirma renumita Molly Haskel, jurnalistă, scriitoare şi critic de film.

Succesul ei de critică nu s-a ridicat însă la înălţimea succesului popular: Doris Day a primit doar o nominalizare la Oscar pe parcursul carierei sale - pentru rolul principal interpretat în filmul "Pillow Talk" (1959).

