Actrița Pamela Gidley din Twin Peaks a murit la vârsta de 52 de ani

Getty

Actrița Pamela Gidley, cunoscută pentru rolul din ”Twin Peaks: Fire walk with me”, a murit la vârsta de 52 de ani.

Conform Hollywood Reporter, familia ei a anunțat că Gidley a murit ”liniștită” pe 16 aprilie, în locuința sa din Seabrook, New Hampshire. Nu există informații despre cauza morții.

Fost fotomodel, Gidley și-a făcut debutul în cinematografie în filmul ”Thrashin'„ din 1986, în care a jucat alături de Josh Brolin și Sherilyn Fenn (Audrey din Twin Peaks, care era cea mai bună prietenă a ei din copilărie), după care a avut o apariție în filmul cult S.F. ”Cherry 2000” din 1986, în care rolul principal a fost jucat de Melanie Griffith.

De asemenea, Gildey a jucat în serialul CSI: Crime Scene Investigation.

În ”Twin Peaks: Fire walk with me”, personajul ei, Teresa, este găsită moartă, înfășurată în plastic, având litera ”T” sub o unghie - determinând poliția să facă o legătura între această crimă și cea a Laurei Palmer.

Regizorul David Lynch a insistat foarte mult ca ea să joace în Twin Peaks, chiar dacă la acea vreme ea juca deja într-un alt film.

”David m-a vrut atât de mult pentru acest personaj, încât a garantat că va plăti toate zborurile și toate asigurările (dacă se întâpla ceva)”, a spus actrița într-un interviu în martie 2016.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer