Acorduri în valoare de 9 miliarde de lire, între Marea Britanie şi China

După Statele Unite şi Franţa, a venit rândul Marii Britanii să curteze asiduu China. Premierul Theresa May s-a întors la Londra din Asia, după o vizită strategică de consolidare a relaţiilor economice.

În plus, a semnat acorduri în valoare de 9 miliarde de lire. O victorie importantă este şi faptul că Beijingul a acceptat să-şi deschidă piaţa pentru serviciile financiare britanice, sector crucial pentru economia Regatului.

Vizita premierului britanic în China a respectat scenariul pus la punct de gazde şi în cazul precedenţilor lideri occidentali primiţi la Beijing. Aşa că Theresa May şi soţul ei au făcut deja obligatoria oprire în Oraşul Interzis înainte să se bucure de primirea oficială asigurată de premier, în fata gărzii de onoare.

A urmat şi o întâlnire cu preşedintele Xi Jinping, alături de care şefa guvernului britanic a participat la o degustare de ceai, o tradiţie comună şi extrem de populară în ambele tari.

Doamna May a stat de vorbă cu un jurnalist de la televiziunea de stat, care nu s-a ferit s-o complimenteze.

Shui Junyi, CCTV reporter: "Foarte mulţi chinezi vă spun cu drag "Mătuşica May". La noi, asta înseamă că faceţi parte din familie.."

Theresa May: "Vă mulţumesc, sunt onorată.."

Doamna May a fost însoţită de o delegaţie de 50 de oameni de afaceri britanici, printre care directorii executivi ai companiilor Jaguar Land Rover şi ai gigantului farmaceutic Astra Zeneca, iar scopul declarat al vizitei a fost să strângă legăturile cu a doua economie a lumii.

THERESA MAY: ''Am discutat cu preşedintele XI şi premierul Li importanta ridicării barierelor comerciale dintre ţările noastre. Am căzut de acord asupra unui plan de creştere a exporturile de băuturi şi alimente renumite britanice către China, de a deschide piaţa de aici pentru companiile britanice de servicii financiare şi asupra unei noi viziuni asupra comerţului şi investiţiilor".

În cifre, cele de mai sus se traduc prin acorduri comerciale de 9 miliarde de lire sterline.

Preţul plătit de doamna May a fost discreţia totală legată de problema spinoasă a depturilor omului în China şi situaţia din fosta colonie britanică, Hong Kong.

Pragmatismul ei a fost lăudat de presă de stat de la Beijing.

"Nimic nu poate opri cooperarera dintre China şi Marea Britanie - zgomotele şi dojenile vor fi purtate de vânt", se spune într-un articol publicat în ziarul Global Times.

Estimările spun că până în 2020, China va deveni unul dintre cei mai mari investitori străini din Regatul Unit. În ultima zi a vizitei, doamna May a făcut şi un anunţ important legat de Brexit: în următoarele 7 săptămâni, Marea Britanie va avea un acord cu Bruxelles-ul, privind perioada de tranziţie de după ieşirea din Uniune.