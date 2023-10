Accident de teribil în Veneția. MAE transmite că nu există informaţii despre români printre victime

"Bilanţul, provizoriu, arată cel puţin 21 de victime şi peste 20 de persoane internate în spital, multe dintre acestea fiind în stare foarte gravă", a anunţat Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto, a cărei capitală este Veneţia, deplângând "o tragedie de proporţii enorme".

Printre victime se numără "turişti ucraineni", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al primăriei, dar şi germani şi francezi, potrivit agenţiei Ansa. Trei ucraineni, un croat, un german şi un francez se numără printre răniţi, a precizat purtătorul de cuvânt pentru AFP.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Radu Filip, a declarat, marţi seara, pentru AGERPRES că până în prezent nu există informaţii despre existenţa unor cetăţeni români printre victimele accidentului din Italia.

#Italy: In Mestre, in the province of Venice, an Actv bus fell from the Vempa viaduct.

The provisional toll of the tragedy is at least 15 dead and around forty injured. The railway line was interrupted.

After the impact, the accident vehicle, powered by methane, caught fire.… pic.twitter.com/EguDF6wgm5