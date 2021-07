A vrut să-i facă curățenie în casa unui prieten, dar a greșit locuința. Reacția proprietarei când a ajuns acasă

O familie din Statele Unite a avut o surpriză de-a dreptul interesantă când a ajuns acasă.

Cineva făcuse curățenie în toată casă, toate lucrurile erau așezate la locul lor, iar pisicile casei, hrănite și îngrijite își făceau liniștite somnul.

Proprietarii n-aveau nici cea mai vagă idee cine e "făptașul".

"Infractorul" este un tânăr, care, uneori, în timpul său liber, face curăţenie în casele amicilor şi cunoscuților - pentru a câştiga un ban în plus. Dar spune că la mijloc este vorba şi despre pasiune.

Louis Angelino, un tânăr din SUA: "Este un lucru foarte satisfăcător. Și m-a ajutat din multe puncte de vedere, mai ales mintal. Pentru că dacă te afli într-un mediu curat ai și mintea curată."

Băiatul postează pe reţelele de socializare dovada că transformă locuinţele în care face ordine. Şi nu avea cum să nu povestească şi recenta păţanie.

Întors de la muncă, i-a promis unui prieten că trece pe la el să se ocupe de curăţenie. Zis și făcut. Doar că a greșit apartamentul. Şi, culmea, a găsit cheia de la intrare sub preș, așa cum știa că i-o lăsase amicul lui. Aşa că a intrat și s-a apucat de treabă. În plus, s-a ocupat și de pisicile din locuință.

Louis Angelino: "Sunt iubitor de pisici, așa că alintam pisicile când am primit un telefon de la Mark, care m-a întrebat dacă am apucat să trec pe la el în acea zi și dacă am făcut curat. I-am spus, sunt la tine în sufragerie, te aștept și mă joc cu pisica. La care el îmi spune, “eu nu am pisică!” Ce?"

Surpriza a fost și mai mare pentru proprietar, când a ajuns acasă. Uimit și amuzat, în același timp, și-a sunat soția.

Beth Motzel, proprietară: "Mi-a spus, nu o să-ți vină să crezi, cineva a intrat la noi în casă și a făcut curat peste tot."

Louis Angelino: "Mi-am dat seama că făcusem curat în apartamentul greșit. Am intrat în casă și am făcut curat într-un apartament la întâmplare. Cu plăcere?"

Tânărul, ruşinat, i-a vizitat apoi pe oameni, pentru a le da explicații.

Beth Motzel, proprietara: "Tom (soțul) și cu mine am râs foarte mult la întâmplarea asta. A aranjat totul, până la cele mai mici detalii. A făcut curățenie după pisici. S-a jucat cu pisicile. A hrănit pisicile și a lăsat totul fără pată. Chiar este o "zână de curățeniei"."

Protagonistul spune că întâmplarea l-a inspirat să-și pună pe picioare o afacere în domeniul curăţeniei. Mai ales după nenumăratele solicitări pe care le primește acum pe rețelele de socializare.