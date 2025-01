A murit Britt Allcroft, creatoarea seriei de desene animate „Thomas the Tank Engine”

Vestea morții acesteia a fost făcută publică de către cineastul Brannon Carty. Ulterior, o declarație a familiei Allcroft a descris-o pe aceasta ca fiind o „mamă și soție adorabilă și producător vizionar”, notează NY Post.

„Cu mare tristețe împărtășesc cu voi decesul lui Britt Allcroft. Familia Allcroft-Wright m-a rugat să aduc această veste fanilor lui Thomas”, a scris Brannon Carty.

„Familia este în prezent în doliu și cere ca intimitatea lor să fie respectată în acest moment. Ea a adus atât de multă bucurie și fericire oamenilor de pretutindeni în timpul cât a fost pe Pământ”, a mai scris cineasul.

It is with great sadness that I share with you the passing of Britt Allcroft.

The Allcroft-Wright family has asked me to bring this news to the Thomas fandom. A full obituary will be released in the London Times later today. The family is currently in mourning and asks that… pic.twitter.com/LSFq8VL7jK