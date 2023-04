A murit Barry Humphries. Actorul a încetat din viață la 89 de ani

Dame Edna Everage rămâne cea mai importantă invenție a lui Barry Humphries, deși pentru mulți dintre fanii săi casnica anilor '50 din Melbourne nu reprezintă cea mai mare realizare.

În timp ce Edna a devenit recunoscută la nivel mondial de-a lungul zecilor de ani, Humphries a interpretat mai multe roluri, scrie dailymail.co.uk.

Pentru unii, Sir Les Patterson, un personaj alcoolic și neîngrijit, a fost mult mai emblematic, în timp ce alții îl găsesc remarcabil pe Sandy Stone, un fost soldat ajuns la bătrânețe.

Very sad to hear that Barry Humphries has passed away today. Best known for his portrayal of Dame Edna Everage. My favourite character was Sir Les Patterson, Australia's cultural attache.

Rest in peace Sir Les and Barry. You will be missed.

