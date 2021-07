A înjunghiat un polițist, iar acum este considerat erou

Acum, oamenii vin cu flori la locul incidentului, dar nu în onoarea polițistului, ci pentru cel care l-a atacat. Astfel, locuitorii au transformat locul atacului într-un memorial, conform CNN.

Atacul a avut loc recent pe unul dintre cele mai agglomerate bulevarde din Hong Kong. Un bărbat de 50 de ani s-a îndreptat către un grup de zeci de polițiști, a scos un cuțit din buzunar și l-a înjunghiat pe ofițer în spate.

Apoi, în timp ce polițistul se clătina, bărbatul și-a înfipt cuțitul în inimă și s-a prăbușit, în timp ce polițiștii din jur au sărit să îl imobilizeze. Atacatorul a murit la scurt timp.

Pentru mulți dintre locuitorii din Hong Kong atacatorul a murit luptând împotriva unui regim neales, care a înăbușit disidența.

Autoritățile au răspus cu furie la acțiunea oamenilor. Poliția a păzit locul incidentului, aruncând florile aduse și a caracterizat atacul drept unul “terorist”.

Atacul demonstrează, încă o dată, că deși protestele s-au mai domolit, furia scoasă la suprafață din 2019 persistă în tabăra anti-guvernamentală.

Hong Kong police said they were investigating an attempted murder and suicide after a man attacked a police officer then stabbed himself in the chest on the anniversary of the city’s return to Chinese rule https://t.co/WOtoEniVyV pic.twitter.com/1JtBtHCndY