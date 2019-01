A fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce fura 1.700 de lire sterline

Un cuplu de londonezi a fost urmărit preț de câteva minute de o femeie care le-a furat toți banii. Cele două victime se aflau într-un magazin alimentar când au fost jefuiți de femeia care nu s-a lăsat intimidată nici măcar de camerele video din magazin.

În timp ce își făceau cumpărpturile, cei doi nu au fost atenți la geanta femeii, iar hoața a profitat de neatenția lor, a luat banii din geantă și s-a făcut nevăzută.

Cei doi și-au dat seama că le lipsesc banii atunci când au ajuns să plătească cumpărăturile.

Shocking moment female pickpocket is caught on camera brazenly swiping £1,700 in cash from a woman's handbag as she and her husband shop in grocery store https://t.co/VMQ6SemBGn via @MailOnline