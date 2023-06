A fost forțată să-i trimită iubitului ei un mesaj înainte să fie abuzată și ucisă. Trupul ei, băgat într-un sac de gunoi

O angajata poloneză a unui hotel a fost găsită moartă în Grecia. Tânăra ar fi fost obligată să îi trimită un mesaj iubitului ei în care preciza că este bine, apoi a fost violată și ucisă.

Trupul gol al Anastasiei-Patricia Rubinska a fost găsit înfășurat într-un cearșaf în interiorul unui sac de gunoi și ascuns de crengi pe insula grecească Kos, după ce a dispărut pe 12 iunie, scrie Daily Star.

BREAKING:

Justice Minister & Prosecutor General, Zbigniew Ziobro, announces a Polish investigation into the murder of the Polish hotel worker Anastasia Rubinska on Kos, Greece

He asks Greek authorities to share the evidence against the Bangladeshi migrant suspected of the crime pic.twitter.com/9SgLRZICCu