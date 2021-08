Imaginile groazei în America, la 16 ani după uraganul Katrina. Ida “va avea un impact catastrofal”

Încadrată drept uragan de categoria a patra, Ida a adus rafale de vânt de până la 260 km pe or[ și a lăsat fără curent toată metropola New Orleans, cu 1 milion de locuitori. După câteva ore de prăpăd, Ida a slăbit în intensitate continuându-și drumul spre Mississippi şi Alabama. Cel puţin, o persoană a murit.

"Oh, Doamne, mi-aș dori să fi plecat și eu. Nu merită să treci prin asta, e înfricoșător!", a spus o persoană îngrozită de ceea ce se întâmplă.

Vântul - inițial mai puternic decât la Katrina - a smuls acoperișuri și a trântit la pământ copaci și stâlpi de electricitate.

Ida s-a năpustit cu furie peste cartierul francez din New Orleans.

Chilling before and after footage of #Ida's impacts in Louisiana, taken only an hour apart.

We're live with the latest details you need to know about this ongoing storm. pic.twitter.com/FROCxPphWH