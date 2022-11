A fost câștigat premiul record de peste două miliarde de dolari, la loteria americană Powerball

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Altadena, lângă Los Angeles. Reprezentanții loteriei au confirmat că o persoană a nimerit toate cele șase numere norocoase.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1