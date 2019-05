A fost abordată pe stradă de 3 turiști. Lucrul neobișnuit pe care i l-au cerut femeii. FOTO

Cei trei bărbați păreau a fi turiști obișnuiți, dar au cerut un lucru mai puțin întâlnit. Irlandezii i-au spus femeii că nu au niciun telefon și nicio cameră de fotografiat, motiv pentru care i-au cerut să le facă o poză cu telefonul ei.

„O vom găsi într-o zi”, a spus unul dintre ei.

La o săptămână după ce Christina le-a făcut fotografia irlandezilor, a postat-o pe Twitter și a povestit și modul în care i-a întâlnit. Mai mult, femeia a întrebat și dacă este cineva care îi cunoaște pe cei trei.

După numai o oră, Christine a postat din nou pe Twitter, spunând că a reușit să dea de irlandezi că „am avut chiar și o scurtă conversație”, potrivit CNN.

When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones.

“you’ll take the picture and we’ll find it someday”

so if by some strange turn of events anyone knows these guys, here’s their photo pic.twitter.com/ZrPvKXusJ7