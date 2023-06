19 persoane au murit și cinci au fost rănite după o alunecare de teren produsă în China | VIDEO

Alunecarea de teren s-a produs duminică dimineaţă, la o fermă din Yongsheng, în apropierea oraşului Leshan din provincia Sichuan, scrie DPA, citată de Agerpres.

A landslide in the mountainous area near Leshan, Sichuan, China has resulted in 14 fatalities and 5 people unaccounted for. pic.twitter.com/MAqnfp4Ql0