19 morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz s-a răsturnat în Hong Kong

Nouăsprezece persoane - 17 bărbaţi şi două femei - şi-au pierdut viaţa şi câteva zeci au fost rănite după ce un autobuz cu etaj s-a răsturnat pe o şosea în Hong Kong sâmbătă, potrivit poliţiei, relatează AFP şi DPA.

În imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate vedea autobuzul răsturnat pe o parte, cu acoperişul smuls, pe marginea unei şosele din localitatea Tai Pao, în nordul districtului Noile Teritorii.

Nu se cunosc deocamdată cauzele accidentului.

#HKFP UPDATE: Police confirm 19 have been killed in a KMB double-decker bus crash in Tai Po as a rescue operation continues. pic.twitter.com/I4Fnchf77k