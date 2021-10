13 membri ai personalului militar sirian, ucişi în explozia unei bombe la Damasc

Oficialii consideră că a fost o explozie "teroristă".

Televiziunea de stat siriană a postat pe contul său de Telegram imagini ale cabinei carbonizate a autobuzului şi membri ai echipelor de salvare puteau fi văzuţi îndepărtând fragmente de corpuri. Canalul a anunţat că cel puţin 13 persoane au fost ucise şi trei rănite.

A local television station said two explosive devices went off as the bus was on the Hafez al Assad bridge - and a third device was being defused by an army engineering unit https://t.co/IlWcsL4sRS