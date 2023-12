11 morți după erupția unui vulcan în Indonezia. Cine sunt victimele. VIDEO

Trei supravieţuitori au fost găsiţi luni împreună cu trupurile celor 11 alpinişti, dintre cei 75 de oameni care se aflau în zonă în momentul erupţiei, a declarat Jodi Haryawan, purtător de cuvânt al echipei locale de căutare şi salvare.

???? Volcano Erupts in Indonesia! ????

Mount Marapi on Sumatra island spews ash 3km high, prompting warnings & ash rain in the nearby city.

????11 people have died so far and authorities have warned residents to stay away & wear masks due to ashfall.

???????? Indonesia sits on the Pacific… pic.twitter.com/AmdKvGTsXI