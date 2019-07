1000 de pompieri și armata se luptă cu incendiile de pădure din Portugalia

1000 de pompieri, cu sprijinul armatei și susținuți de zeci de vehicule, avioane și elicoptere, luptă cu incendiile de pădure care s-au dezlănțuit în partea centrală a Portugaliei.

Flăcările amenință zone locuite și oamenii au fost siliți să-și părăseasă casele. Au fost rănite cel puțin 20 de persoane, dintre care 8 pompieri.

Este primul val de incendii care fac ravagii în Portugalia anul acesta. Focurile au izbucnit sâmbătă după-amiază, în regiunea Castel Branco, la 200 de kilometri nord-est de Lisabona... Și sunt greu de stăvilit din cauza uscăciunii și a vântului puternic, care își schimbă mereu direcția.

Sute de vehicule, inclusiv patru buldozere, au fost desfășurate pe frontul bătăliei cu focul. Aproape 1000 de pompieri sunt sprijiniți de 13 avioane și elicoptere. De asemenea au fost desfășurați militari din armata națională.

Cel puțin un sat a fost evacuat în întregime și mai multe șosele importante au fost închise. Șase regiuni din partea centrală și de sud au fost plasate sub cel mai ridicat nivel de alertă de incendii. An de an, incendiile de vegetație sunt o gravă amenințare în Portugalia. Clima acestei țări, cu o mare suprafață împădurită, este foarte caldă și afectată de vânturile puternice care suflă dinspre Atlantic.

Peste 100 de persoane și-au pierdut viața în incendiile uriașe de acum doi ani.