VIDEO. Se lansează Far Cry 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri shooter. Interviu cu Benjamin Hall, ”world director”

Far Cry, unul dintre cele mai populare jocuri din lume, ajunge luna viitoare la versiunea cu numărul 6. Astfel, în 7 octombrie, Far Cry 6 se lansează pentru următoarele platforme: Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One și Xbox Series X|S.

Codrin Spiridon de la iLikeIT a stat de vorbă cu Benjamin Hall de la Ubisoft, care are funcția de ”World Director” pentru Far Cry 6.

Rolul lui Benjamin este de a se asigura că lumea din Far Cry 6, care se numește Yara, va arăta conform viziunii creative. Iar unul dintre personajele din acest joc este interpretat de actorul Giancarlo Esposito, vedeta din serialul ”Breaking Bad”.

Codrin Spiridon: De ce ați crezut că Yara a fost cea mai bună alegere pentru lumea din Far Cry 6?

Benjamin Hall: ”Am vrut să luăm ADN-ul jocurilor cu Far Cry și să îl combinăm cu o fantezie. Iar acea fantezie implica conceptul de gherilă. După ce am început să facem cercetări despre revoluții din lume, am tot revenit la insulele Caraibe și Cuba. Decizia de a crea Yara a venit din cercetarea noastră și din dorința noastră de a crea călătoria personajului principal, Dani.”

Codrin Spiridon: Personajul El Presidente jucat de Giancarlo Esposito are o prezență constantă în joc sau apare din când în când și atât?

Benjamin Hall: ”Antagonistul este esențial poveștii de la început până la final. Cel mai mult suntem încântați de nivelul la care Giancarlo Esposito a ridicat acest personaj și suntem foarte mândri de asta”.

Codrin Spiridon: A fost scris special pentru Giancarlo Esposito sau el doar s-a potrivit mănușă ulterior?

Benjamin Hall: ”Personajul a fost scris pentru poveste, inițial, când echipa a început să îl contureze ca să devină El Presidente”.

Codrin Spiridon: În DLC-uri, joci cu antagoniștii din jocurile trecute. Care sunt diferențele de gameplay dintre jocul de bază și DLC-uri?

Benjamin Hall: ”Poți juca pentru prima cu antagoniștii din Far Cry și sunt implementate o groază de chestii pe care fanii le vor depista și vor fi încântați. Sunt diferențe la cum se joacă, când ești în mintea acelor personaje, și faptul că joci în starea psihologică a antagoniștilor, a permis echipei să dezvolte niște scenarii aparte”.

Interviu integral poate fi urmărit în înregistrarea VIDEO de mai jos. Atenție, discuția este în limba engleză!