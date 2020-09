VIDEO. Robotul înalt de peste 18 metri inspirat din desenele ”Gundam” a făcut primii pași

Mașinăria modelată la aceeași scară după unul din roboții seriei de animé din 1970 „Mobile Suit Gundam”, a făcut primele mișcări în orașul Yokohama, urmând să fie punctul de atracție principal al fabricii Gundam, însă pandemia de Covid-19 a amânat prezentarea ei oficială până spre luna decembrie.

„Hotărârea a fost luată pentru a proteja sănătatea și siguranța fanilor și angajaților noștri ca urmare a răspândirii pandemiei de Covid-19 la nivel mondial”, a anunțat compania niponă.

Cu o valoare estimată la aproape 27 de miliarde de dolari, franciza Gundam include filme, benzi desenate, modele de plastic și jocuri video.

Filmul de mai puțin de două minute, publicat spre entuziasmul fanilor, arată impresionantul robot îngenunchind și mișcându-și brațul drept și degetele, supravegheat de muncitorii companiei.

Proiectarea robotului a început în urmă cu 6 ani, pentru a se asigura că fiecare piesă este suficient de ușoară pentru ca acesta să se poate deplasa fără să se prăbușească sub propria greutate.

Începerea procesului de transformare a robotului dintr-o grămadă de piese într-o mașinărie funcțională a fost marcată cu o notă de tradiție, preoți Shinto „purificând” capul acestuia înainte de a fi montat pe corp, într-o adaptare a „jotoshiki”, o ceremonie practicată înaintea inaugurării unei case japoneze.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7