Tehnologiile din domeniul sănătății care pot schimba viitorul în bine. Cele mai interesante invenții prezentate la CES

Cu siguranță, cele mai noi telefoane, televizoare sau autovehicule care-și schimbă culoarea ne captează imediat atenția.

Dar cele care ne pot ajuta cu adevărat sunt tehnologiile din domeniul sănătății. Astăzi, ne uităm la cele care au într-adevăr potențialul să schimbe viitorul în bine.

Aparat inteligent de măsurat glicemia

Cel mai inteligent aparat pentru măsurat glicemia este dezvoltat de japonezii de la Quantum Operation. Ei își doresc să elimine metoda clasică de înțepare a degetului pentru măsurarea glicemiei.

Sumitaka Maruyama, Quantum Operation Inc: „Ceasul emite lumina sub piele în fluxul de sânge și primește reflexia ei înapoi. Cantitatea de glucoză din sânge este foarte mică, deci trebuie să eliminăm alte substanțe din fluxul sangvin. Noi avem tehnologia necesară și știm cum să măsurăm cu exactitate nivelul de glucoză din sânge”.

Ceasul are o precizie de 95%, în comparație cu metoda clasică. Poate funcționa 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, cu mici pauze de încărcat. Deocamdată este la stadiu de prototip, dar creatorii speră că va fi pus la vânzare până la finalul anului.

Ceasul care te atenționează când ești stresat

Un alt gadget fără ecran este Nowatch. Un ceas care te atenționează când ești stresat dar nu afișează asta pe ecran, fiindcă nu are unul.

Dr. Hylke Muntinga, Nowatch BV: „Am început proiectul în urmă cu doi ani, cu două luni înaintea epidemiei, când am aflat că voi orbi din cauza unei boli rare. A fost un apel de trezire, că viața trebuie trăită în prezent. Și am vrut să am un ceas care indică timpul care contează cel mai mult, anume prezentul”.

Prin senzorul optic, Nowatch poate măsura nivelul de cortizol prin piele. Este primul dispozitiv cu tehnologie Biosensing bazată doar pe feedback tactil prin vibrație. Simplu spus, ești stresat, vibrează.

Dr. Hylke Muntinga, Nowatch BV: „Credem într-un viitor fără ecran, fiindcă multe ecrane îți pot da anxietate. Dacă vrei să știi cât e ceasul, ai telefonul mereu la tine oricum. Toată informația ceasului o poți vedea pe aplicație”.

Prin Bluetooth, Nowatch îți arată pe telefon cât de bine ai dormit, bătăile inimii, temperatura ba chiar și barometru, util pentru schimbările de vreme.

Inelul cu bluetooth care poate monitoriza somnul

Trecem de la o bijuterie smart la alta: inelul cu bluetooth care poate monitoriza somnul.

Acesta este Circular. Un inel inteligent care costă 259 de dolari și știe să-ți spună cât de repede bate inima, concentrația de oxigen din sânge, dar și cât de bine ai dormit azi-noapte. Se conectează simplu la telefonul mobil și chiar devine și-un accesoriu de fashion foarte interesant. Vine în șapte mărimi diferite și sunt diverse modele pe care le poți alege ca să nu se dea de gol ca fiind un aparat inteligent.

Amaury Kosman: „Am lucrat cu doctori specializați în somn. În ce privește analiza etapelor somnului, am comparat inelul nostru cu testele pe bază de electrozi și am obținut o rată de succes de 75%. Iar în ce constă măsurarea activăților din timpul somnului, am obținut aproape 100%. Pulsoximetrul, de exemplu, avea o rată de eroare de doar 2% în plus sau în minus față de alte metode de măsurat. Pulsul la fel, o rată de eroare de doar două bătăi în plus sau în minus”.

Circular este rezistent la apă și are încărcare wireless cu adaptor special. Poate fi purtat pe degetul inelar, mijlociu sau arătător.

Brățara care monitorizează tensiunea arterială

Tot în aceeași idee este și brățara Aktiia, cu rol de monitor de tensiune arterială. Nu are ecran. Toate informațiile sunt comunicate cu telefonul mobil.

Nora Levinson: „La Aktiia am creat un monitor care îți ia tensiunea 24/7. Facem măsurătorile printr-un senzor optic standard, dar avem tehnologii inteligente create de partenerii noștri timp de 17 ani la o instituție elvețiană de cercetare. Asta ne-a permis să măsurăm tensiunea cu exactitate”.

Și măștile devin smart. La CES au fost prezentate două modele noi-nouțe. Ambele cu baterii.

Airxom poate fi folosită trei ani

Dr. Nguyen Trong Dai, Airxom Mask: „Nu se încarcă acum, este o mască activă. Cablul ăsta este doar ca să pornești lumina UV din interior. Masca asta este activă, adică distruge agenții chimici și omoară bacteriile și virușii. Am făcut cercetarea pentru mască la Laboratorul Național din Franța. Studiile arată că omoară peste 99% din Corona Virus”.

Încă nu are o dată de lansare pe piață, dar prețul pentru un Airxom Mask va fi de 400 de euro. O altă invenție mai discretă dar totodată și mai mult mai ieftină este Aeronest. Și e compatibilă cu măștile aflate deja pe piață.

Eric Fouchard, Newpadmaker: „Este un ventilator mic și îl pui aici. Așa forțezi aerul prin mască. Pui partea asta în exterior, ventilatorul în interior, schimbi masca la fiecare patru ore, dar în același timp nu îți strică masca. Apoi poți să respiri ușurat”.

Eric Fouchard, Newpadmaker: „Așa schimbi masca, se detașează foarte ușor. E magnetic. Iar dacă ai mască de tip FFP2, pentru că materialul este gros, îi poți adăuga un magnet extern ca atunci când se cuplează dispozitivul, magnetul să țină și mai bine”.

Bateria Aeronest ține între 8 și 12 ore și prețul este de 50 de dolari.

Operații virtuale tridimensionale pe creier și inimă

Trecem acum de la respirat ușor la operații virtuale tridimensionale pe creier și inimă. Living Heart Project a reușit să recreeze virtual inimile pacienților, ca doctorii să poată simula diferite scenarii de operații pe un „geamăn virtual” cu mult înainte să se ajungă în sală.

Dr. Steven Levine, Dassault Systemes: „Prin copia virtuală a inimiii pacientului, pot repeta operația înainte să ajungi în sala de operație. Așa se asigură că procedează cum trebuie și repetă, astfel încât toată echipa știe despre ce este vorba înainte de operația propriu zisă. Așa vor ști cum va fi rezultatul final. Deja facem asta la copii cu unele dintre cele mai complexe operații de reconstrucție. Am salvat multe vieți pentru că doctorii știau procedura corectă dinainte să opereze pe viu”.

Inima nu este singurul organ pe care se bazează proiectul. Creierul este de asemenea scanat și recreat cu exactitate pentru astfel de situații.