Suma fabuloasă generată de companiile de jocuri din România. S-au produs cel puțin 25 anul trecut

Această industrie devine tot mai profitabilă și angajează peste 7000 de specialiști, ca programatori, artiști sau scriitori. Avem și investitori, care au venit cu zeci de milioane de dolari, în speranța că vor da lovitura cu un titlu produs la noi.

Marian Andrei: „Peste 25 de jocuri produse în România au fost lansate anul trecut. Ele adună zilnic milioane de jucători din întreaga lume. Cel mai nou se numește Bear&Breakfast și spune povestea unui urs care dezvoltă o afacere hotelieră în pădurile din Transilvania."

„Ursul antreprenor” a adunat peste 100.000 de jucători de la lansarea din septembrie „Bear & Breakfast” costă 20 de dolari, iar la acest proiect au lucrat 40 de oameni.

Rareș Cinteză: „Bear & Breakfast”: „Tu joci ca ursul care aduce oameni în pensiunea respectivă, are grijă de ei, ca să poată să facă mai mulți bani să-și crească pensiunea. Am lucrat aproximativ 3 ani din momentul în care am avut ideea până când am ajuns să-l lansăm... Este o investiție, cred că aș putea să spun de peste jumătate de milion de euro. Jocul în sine devine un job full-time în care investim trei ani din viață și poate întotdeauna să nu iasă la final.”

Industria jocurilor este estimată la 312 milioane

În țară mai sunt alte 200 de studiouri de jocuri video care speră să atingă același succes. România a ajuns hub de creație, cu aproape 7.000 de oameni care activează în această industrie estimată la 312 milioane de dolari. Printre cele mai cunoscute jocuri produse la noi sunt „Fifa” sau „Assasins Creed”. Pe lângă programatori, e nevoie de artiști, scenariști sau compozitori. Chiar și un lanț hotelier din Las Vegas investește la noi.

Shawn Foust – investitor: „Suntem o subsidiară a Sands din Las Vegas, Statele Unite ale Americii. Avem susținerea lor și este suficient de mare ca să avem succes. Vrem să lansăm un joc, două în fiecare an. Avem șase în dezvoltare în acest moment.”

Pentru că văd potențialul, alte țări oferă granturi ori reduceri fiscale companiilor locale care activează în industrie. La noi nu se întâmplă așa. Până de curând, cea mai valoroasă companie din Polonia a fost una care producea jocuri.

Cătălin Butnariu - președinte RGDA: „Este un domeniu care continuă să crească de la an la an, chiar și-n pandemie a mers foarte bine. Ne așteptăm ca acest lucru să se mențină o perioadă lungă de timp. Este un domeniu de divertisment, accesibil pentru toate vârstele. Vârsta medie a unui jucător e de peste 30 de ani.”

Conform unui studiu al asociației dezvoltatorilor de jocuri în România, sunt 8 milioane de jucători.

