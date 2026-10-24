Creatures of the Deep a fost lansat în 2022 pentru iOS și Android, iar de atunci a tot strâns milioane de jucători.

Așadar, intri într-o lume misterioasă, unde toată lumea vorbește despre niște creaturi acvatice uriașe, iar tu trebuie să investighezi asta.

Cert e că la bază este un joc de pescuit tare simplu - arunci undița în apă, aștepți ca pluta să se miște și gata - începi să prinzi pești… pe care îi bifezi într-un catalog cu peste 600 de specii. Aceștia pot fi eliberați ori vânduți - iar cu banii obținuți dezvolți micuța insulă.

Cum spuneam, nu-i cine știe ce acțiune. De fapt, Creatures of the Deep te lasă pe tine să alegi ritmul în care vrei să joci. Ajută și muzica…

Iar apoi ești recompensat în joc atunci când strângi și deșeurile din ocean. Mi-a plăcut asta.

Creatures of the Deep este disponibil gratuit pentru Android și iOS, dar există lucruri de cumpărat prin joc. Prin Apple Arcade, versiunea Creatures of the Deep+ poate fi jucată fără reclame și alte