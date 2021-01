S-au lansat Samsung S21 și Samsung S21 Plus. Ce specificații tehnice au noile telefoane

Compania sud-coreeană Samsung a anunțat, joi, lansarea unuia dintre cele mai așteptate telefoane ale anului: Samsung S21 5G, alături de versiunile sale mai mari și mai puternice, Samsung S21+ (Plus) 5G și Samsung S21 Ultra.

Potrivit unui comunicat oficial, noul Samsung S21 filmează și fotografiază ”cu o rezoluție cinematografică de peste 8K”, susținut de un senzor de 64MP și ”o baterie solidă cu autonomie pentru întreaga zi”.

Samsung S21 5G și Samsung S21 Plus 5G, specificații tehnice

Ambele variante au un ecran de tip ”Dinamic Amoled 2X” la 120 hz, însă dimensiunile diferă puțin: Samsung S21 are un ecran de 6,2 inch, în timp ce Samsung S21 Plus are o diagonală de 6,7 inch.

Cele două Samsung S21 filmează în format 8K (24fps) și, cu ajutorul aplicației 8K Video Snap, se poate obține un album cu imagini de 33MP de înaltă calitate din fiecare clip video de 8K.

Telefoanele Galaxy S21 5G și S21 Plus 5G au câte trei camere pe spate și o cameră de 10 MP pentru selfie-uri. Camerele din spate includ: o cameră Telephoto de 64 MP, o cameră Ultra Wide de 12 MP și o cameră Wide-Angle de 12 MP.

”Fă o singură poză, iar AI o transformă în fotografii și clipuri video demne de postat și din care să poți alege. Este ca un editor video personal, eliminând, încetinind și stabilizând pentru a crea conținut pe care îl poți încărca direct pe Instagram.” - spun producătorii Samsung S21.

Calitatea îmbunătățită a camerei permite un zoom digital de 30x, iar funcția Zoom Lock stabilizează fotografierea atunci când mâna tremură.

Bateria este de 3880 mAh pentru Galaxy S21 5G și de 4660 mAh pentru Galaxy S21 Plus 5G. Cele două modele dispun de funcțiile: Super Fast Charging, Fast Wireless Charging 2.0 și Wireless PowerShare.

În ceea ce privește procesorul, acesta este unul de tip 5nm, ajutat de 8GB de RAM. De asemenea, sunt rezistente la apă, având certificare IP68.

În pachetul de vânzare se află doar cablul de date USB de tip C, încărcătorul și căștile fiind vândute separt.

Pe lângă culorile sale Phantom de bază, telefonul Galaxy S21+ 5G este disponibil și în culori exclusive pe Samsung.com: Phantom Red și Phantom Gold. Telefonul Galaxy S21 5G este disponibil doar în culorile Phantom de bază.

Samsung S21 5G este listat la un preț de lansare de 4.099 lei, în timp ce Samsung Galaxy S21 plus 5g costă de la 5.099 lei, iar Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pornește de la 6.0999 lei.