Review iPhone 11. Performanțe foto și video ireproșabile, baterie mai bună ca niciodată

Schimbarea de strategie a celor de la Apple reprezintă o veste bună pentru utilizatori.

Lansatorii primului smartphone din istorie, Apple continuă să fie în topul producătorilor de telefoane iar iPhone-ul unul dintre cele mai vândute device-uri. În 2019, Apple a decis să schimbe ușor strategia iar mutarea se dovedește a fi una excelentă pentru utilizatori.

Pentru prima dată, modelul de bază, iPhone 11, are un preț accesibil în comparație cu rivalii. Există și versiunea Pro și Pro Max pentru anumite funcționalități suplimentare. Însă pentru majoritatea utilizatorilor, iPhone 11 are toate ingredientele necesare pentru a fi făcut upgrade-ul.

Am primit telefonul în teste și am descoperit unul dintre cele mai bune smartphone-uri de pe piață, luând în calcul toate aspectele. Există și anumite puncte mai slabe ale telefonului, mai ales în ceea ce privește competiția cu Samsung sau Huawei.

Display și design

Cu un ecran de 6.1 inci, iPhone 11 are dimensiunile standard ale unui telefon din 2019. Este rezistent la apă, având certificare IP68. În ceea ce privește display-ul, aici apare primul compromis făcut de Apple pentru ca telefonul să aibă un preț mai mic: este doar un ecran Liquid Retina IPS LCD, spre deosebire de frații mai mari care vin cu ecrane OLED. Iar pentru un utilizator care face trecerea de la un telefon cu ecran OLED, diferența este sesizabilă. Totuși, ecranul este unul excelent, cu o luminozitate de 625 niți.

Din păcate, Apple a păstrat notch-ul inaugurat odată cu iPhone X, ceea ce face ca raportul dintre suprafața display-ului si partea din față a telefonului să fie de 79%. Aspectul este de 19.5:5 iar rezoluția este 1792*828, una deloc impresionantă. O altă alegere curajoasă a celor de la Apple este design-ul camerelor de pe spate. Modelul iPhone 11 are doi senzori pe spate, așezați într-un pătrat care iese din relief. Am spus că este o alegere curajoasă deoarece vor fi utilizatori care nu sunt încântați de acest design, fiind însă un aspect subiectiv.

Acestea sunt specificațiile care spun o poveste. În realitate, nivelul la care au ajuns smartphone-urile în 2019 face ca diferențele să fie insesizabile când vine vorba de diferențele de specificații. Experiența utilizatorului este excelentă, iar noul iPhone se "simte" premium în utilizare. Este ceva mai greu, la 194 de grame, însă acest lucru oferă impresia unui telefon solid care nu se va crăpa la prima lovitură.

Jack-ul pentru căști este istorie, pe partea de jos a telefonul găsindu-se slot-ul Lightning pentru încărcare și pe folosirea căștilor. Butoanele sunt poziționate la fel ca la versiunea din urmă cu un an. Telefonul vine în 6 variante de culoare și are o strategie diametral opusă față de versiunea Pro. iPhone 11 are partea din spate de sticlă solidă, în timp ce pătratul din jurul camerei are o suprafață mată.

Performanță

Dacă la anumite aspecte Apple a rămas ușor în urma rivalilor, când vine vorba de performanță nu dau greș. Noul cip A13 Bionic este puternic și eficient iar telefonul face față la toate sarcinile în viața de zi cu zi, fără să dea greș. Telefonul este rapid, singurul element care lipsește este un ecran cu o rată a refresh-ului de 90Hz, detaliu care ar îmbunătăți experiența pe telefon. Totuși, telefonul este foarte rapid și când este utilizată o singură aplicație, dar mai ales în multitasking. Nu există vreo diferență față de versiunea Pro în ceea ce privește performanța, fiind același cip și 4GB de RAM.

Noul iOS 13 este prezent pe toate modelele din start și oferă noi funcționalități. Din păcate, iPhone 11 nu beneficiază de avantajele noul Dark Mode, fiind vorba de un ecran LCD, și nu unul OLED.

Dacă notch-ul de pe partea din față reprezintă un dezavantaj în ceea ce privește aspectul, el aduce beneficii în ceea ce privește Face ID care este mai rapidă ca niciodată.

Versiunea de bază vine cu 64GB spațiu de stocare, fară posibilitatea folosirii unui card pentru mărirea capacității. Cum telefonul vine cu filmare 4K, memoria se poate umple rapid. Există și variante de 128GB și 256GB.

iPhone 11 are scoruri impresionante în ceea ce privește scorurile din benchmark-uri, depășind telefoanele cu Android cu procesor Snapdragon 855.

Cameră

Noul iPhone 11 este unul dintre cele mai bune telefoane de pe piață în ceea ce privește camera principală. Are doi senzori pe spate, un upgrade față de iPhone XR din 2018. Pe lângă senzorul principal de 12MP cu f/1.8, există al doilea senzor ultrawide de 120 de grade. Spre deosebire de versiunile Pro, nu există și al treilea senzor, cele telephoto.

Senzorul de 12MP este cel folosit în majoritatea cazurilor. Autofocusul este extrem de rapid indiferent de condițiile de luminozitate, iar Smart HDR oferă rezultate impresionante. Telefonul face mai multe fotografii subexpuse simultan și una supraexpusă, pentru ca apoi să fie procesate pentru un rezultat final.

Camera principală de pe iPhone 11 are puține defecte. Acuratețea culorilor este excelentă, temperatura fiind mereu cea potrivită chiar și în situații dificile. Camera ultrawide oferă o nouă perspectivă iar rezultatele pot fi adesea spectaculoase. Dezavantajul principal este lipsa autofocusului, astfel că distanță față de subiectul fotografiat trebuie să fie ideală pentru ca acestă să fie în focus.

Un mare progres este reprezentat de modul noapte, în comparație cu modelele de anul trecut. Nu există un mod dedicat ca pe alte telefoane, însă devine activ când senzorii detectează condiții slabe de lumină. Utilizatorul poate să dezactiveze funcția, să aleagă varianta automată sau să o selecteze pe cea maximă pentru o expunere mai lungă. Aceasta poate varia, însă poate ajunge până la 28 de secunde dacă telefonul se află pe trepied. Din păcate, modul noapte nu este disponibil pe camera ultrawide și nici pe cea pentru selfie. Modul portret poate acum să fie folosit nu doar în cazul în care subiectul fotografiat este un om, putând astfel să existe efectul bokeh în diferite situații. Iar efectul este încântător, camera reușind să separe subiectul de planul îndepărtat într-un mod plăcut.

Când vine vorba de video, iPhone 11 este imbatabil.

Stabilizarea optică este excelentă, culorile sunt naturale și nu există distorsiuni ale imaginii. Focalizarea este mereu cea potrivită iar opțiunea de a filma la rezoluție 4K cu 60 de frame-uri pe secundă este ideală. Camera pentru selfie este solidă, impresionând noul mod numit Slofies: sunt capturate clipuri slow-motion cu 120 de frame-uri pe secundă la rezoluție 1080p.

Baterie

Un capitol la care Apple a avut ceva probleme mulți ani a fost bateria. Din fericire, acest lucru devine parte din trecut. iPhone 11 oferă mai mult de o zi de utilizare medie grație noului cip și a unei baterii cu capacitate mai mare.

Din păcate, Apple nu oferă încărcătorul de 18W în pachet, ci pe cel de 5W. Astfel, pentru o încărcare rapidă, acest încărcător trebuie cumpărat separat. Diferențele sunt însă substanțiale: cu încărcătorul standard, durează mai bine de 2 ore și jumătate pentru încărcare de la 0% la 100%, în timp ce încărcarea rapidă poate oferi 50% baterie în doar jumătate de oră.

iPhone 11 vine și cu încărcare prin wireless, astfel că poate fi o variantă convenabilă pentru a încărca telefonul pe parcursul zilei sau în mașină.

Concluzii

Noua strategie a celor de la Apple face ca iPhone 11 să fie succesorul modelului XR din 2018, nu al modelului XS. Pentru utilizatorii obișnuiți de telefoane Apple, nu va fi dificil de făcut alegerea. iPhone 11 este mai ieftin decât era XR când a fost lansat, iar telefonul reprezintă un upgrade față de telefoanele din urmă cu un an.

De asemenea, iPhone 11 oferă o experiență excelentă pentru utilizatori, fără compromisuri foarte mari față de versiunile Pro. Camera este una excelentă, fiind una pe care utilizatorul poate să se bazeze în orice situație. Iar în ceea ce privește aspectul video, iPhone 11 este imbatabil. Durata de viață a bateriei este mai bună ca niciodată, iar performanța e ireproșabilă.

Ceea ce a reușit Apple cu iPhone 11 este un lucru care nu i-a fost caracteristic companiei americane până acum: să ofere o versiune în care raportul calitate/preț să fie cu adevărat impresionant.