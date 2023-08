Probleme în San Francisco, după doar 2 săptămâni de la aprobarea taxiurilor fără șoferi: ”Ar putea costa viața cuiva”

Și, având în vedere că numărul accidentelor cauzate de mașinile autonome în regim de taxi a crescut drastic în doar câteva zile, autoritățile din statul american California fac un pas înapoi și cer companiilor care operează aceste mașini să-și reducă substanțial flotele.

Toate aceste mașini fără șofer au ocupat timp de o jumătate de oră bulevardul din apropierea unei săli de concerte. Așa că nimeni nu a mai putut trece prin zonă.

În ultimele două săptămâni, incidentele în care au fost implicate astfel de vehicule autonome s-au înmulțit. Unii oficiali susțin erau necesare mai multe teste până ca taxiurile fără șofer să aibă voie să circule prin tot orașul. Mai ales după ce un astfel de vehicul a intrat în plin într-o mașină de pompieri.

Jeanine Nicholson, pompier șef: ”În cele din urmă ar putea costa viața cuiva. Când unul dintre vehiculele autonome împiedică unul dintre vehiculele noastre (de pompieri) să acționeze într-o situație de urgență, asta poate avea impact asupra șanselor de supraviețuire.”

Până acum, taxiurile fără șofer au fost implicate doar în accidente minore. Dar oficialitățile orașului SAn Francisco spun că, dincolo de accidente, apar și alte probleme, precum blocajele în trafic.

În schimb, altă mașină a rămas blocată în mai multe cabluri de electricitate, ajunse pe șosea după ce un stâlp a fost doborât de vânt.

Jeff Tumlin, director Transporturi SFMTA: ”Datele pe care le primim noi sunt din serviciul de urgență 911. Iar numărul incidentelor s-a triplat după ce toate aceste vehicule autonome au început să facă tot felul de trăsnăi.”

În San Francisco, taxiurile fără șofer sunt operate în prezent de companiile Alphabet și General Motors, care susțin că, în ciuda tuturor incidentelor, sistemul rămâne foarte sigur.

Prashanthi Raman, vicepreședinte compania Cruise: ”Starea transportului rutier este de-a dreptul jalnică. Sunt peste 40.000 de decese pe șoselele din Statele Unite, într-un an. Am parcurs peste 4,8 milioane de kilometri pentru a testa taxiul fără șofer și nu am avut accidente cu răniți sau decese sau care să pună viața cuiva în pericol.”

În Statele Unite, astfel de taxiuri fără șofer mai pot fi întâlnite și în Austin, statul Texas, dar și în Los Angeles. Iar pe lista de așteptare se află și alte orașe.

