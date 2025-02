Noutăți tech la iLikeit. Două ceasuri smart performante care costă sub 1.000 de lei

CMF Watch Pro 2 de la Nothing, un producător de telefoane deja cunoscut, mai ales în zona aceasta de sub 3.000 de lei. Acest model are ecran color și sistem de operare propriu. Este un ceas potrivit pentru cei care doresc să vadă notificările de pe telefon, să vorbească la el, pentru că are și difuzor și microfon, are și senzor pentru puls, dar și GPS. Prețul acestui model este de aproximativ 300 de lei.

A doua variantă de ceas smart este OnePlus Watch 2R.

Mai mult detalii puteți afla în clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: