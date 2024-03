Muhammad, primul robot umanoid arab, a pus mâna pe fundul unei femei la prima sa apariție publică VIDEO

Prezentarea de către o companie de robotică din Arabia Saudită a primului robot umanoid „mascul” nu a decurs așa cum era planificat, după ce robotul arab a părut că atinge în mod necorespunzător o reporteră, arată Business Insider.

Compania saudită de robotică QSS l-a prezentat săptămâna trecută pe „Muhammad the Humanoid Robot” la DeepFest din Riad. Robotul, îmbrăcat în ținute tradiționale saudite, vorbește arabă și engleză.

Într-o postare DeepFest pe X, Muhammad a fost descris drept „primul robot saudit sub formă de bărbat”, precum și un proiect național pentru a evidenția realizările AI ale Arabiei Saudite.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1