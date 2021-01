Mii de persoane s-au trezit fără bani în conturi, după ce au încercat să vândă produse online. Ce ne sfătuiesc specialiștii

Câteva mii de persoane s-au trezit fără bani în conturi, după ce au încercat să vândă online produse pe cel mai mare site de anunţuri din România.

Este vorba despre o nouă schemă de „phising", despre care specialiştii spun că se extinde tot mai mult în ţara noastră. Este vorba de pretinşi cumpărători, care se arată interesaţi de produsele scoase la vânzare online.

În unele cazuri nici nu mai negociază preţul, dar cer datele cardului pentru a face plata pentru articolul achiziţionat. Odată ce le obţin, escrocii golesc contul respectiv, iar băncile nu mai pot da de urma banilor.

Specialiştii ne sfătuiesc să nu divulgăm datele bancare nimănui, pentru că altfel riscăm să rămânem fără nici un ban în cont.

Vlad este unul din cei păcăliți de escroci. În luna decembrie a postat un anunț pe cel mai mare site de anunțuri online din România, prin care anunța că vinde un joc pentru consolă.

Vlad: „Am primit pe telefonul personal un mesaj în care îmi spunea dacă mai e disponibil anunțul.”

Mesajul era o ofertă de cumpărare. Pentru a încasa contravaloarea jocului, a primit un link, care imită foarte bine platforma unde pusese anunțul și unde trebuia să introducă datele cardului.

Vlad: „Am intrat pe link-ul respectiv, trebuia să pun datele cardului meu și soldul bancar, iar după aceea să aprob tranzacția, ca să îmi intre mie banii. Eu am fost fraudat cu o sumă de bani. Nu am recuperat nicio sumă de bani. Am fost la poliție, am vrut să depun o cerere, mi-a spus că o depun degeaba.”

Ulterior a încercat să-l sune pe pretinsul cumpărător, de mai multe ori, dar nu i-a mai răspuns nimeni.

Nu este singurul care a pățit asta. Și Mihai a fost ademenit în aceeași capcană. Persoana care l-a contactat părea interesată de produsul pus la vânzare, și, mai mult decât atât, nici nu a dorit să negocieze prețul. Mihai și-a completat datele cardului tot într-un link primit, dar nu a apucat să accepte tranzatia. A încercat să comunice telefonic cu presupusul cumpărător și așa și-a dat seama că e ceva necurat la mijloc.

Mihai: „Câmpul de „accept termenii și condițiile” era deja bifat. I-am oferit oportunitatea de a-l suna telefonic pentru a detalia despre acest produs, dacă tot era treaz la ora respectivă. Mi-a zis, citez: „Sunt surdo-mut și eu și nevasta cu copilăria”. În acel moment mi-am dat seama din această frază că a tradus cu Google Translate-ul."

Limbajul stâlcit, faptul că a fost contactat prin alte forme de comunicare și nu prin intermediul site-ului de anunțuri, refuzul de a vorbi direct la telefon, dar și refuzul de a se întâlni personal pentru predarea produsului, sunt indicii ale unei fraude.

Pretinșii cumpărători cer datele cardului vânzătorului, precum și suma de bani disponibilă. După ce obțin aceste informații, pot încasa linișțiți banii celor care nici măcar nu realizează ceea ce li se întâmplă.

Escrocii se folosesc apoi de datele cardului pentru a face tranzacții în numele deținătorului pentru produse pe care le comandă online.

Din fericire, unii şi-au dat seama că sunt pe cale să fie înşelaţi.

Vlad: „Site-ul arată un pic sketchy, adică avea niște imagini cu produsul pe care eu îl vindeam blurate, adică nu cum ar arăta un site oficial.”

Odată acceptată tranzacția și completate datele cardului de către vânzător, banii sunt pierduți. Băncile nu mai pot face nimic, iar hoții își vor căuta, liniștiți, noi victime.

Doar pe un singur site au fost fraudate 1.800 de persoane. Reprezentanții site-ului își sfătuiesc utilizatorii să nu dea datele de pe card nimănui şi să fie atenţi la trei semnale de alarmă.

„1. Primul semn clar este când „potențialul cumpărător" te abordează prin alte mijloace, în afară de chatul nostru. Acolo nu ești protejat deloc, iar noi nu avem niciun control.

2. Al doilea semnal de alarmă este că te trimite pe un site fals, motiv pentru care îi îndemnăm pe oameni să citească cu atenție link-ul și să verifice dacă seamănă cu site-ul nostru oficial. Dacă au dubii, îi îndemnăm să ne scrie pentru a verifica.

3. Al treilea semnal este că ți se cer datele cardului și codul CVC de pe spate, pentru a-ți trimite banii, dar de fapt ți se cer toate datele cu care se pot face apoi plăți din contul tău.”