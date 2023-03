Jocul săptămânii. The Settlers revine cu New Allies după 14 ani

The Settlers - New Allies. Unii dintre noi au așteptat aproape 14 ani după acest joc. Apropo, The Settlers este una dintre cele mai vechi serii de jocuri, cu primul apărut în 1993. Un joc de strategie în care ajuți o comunitate să se dezvolte.