iLikeIT. Mașina așa cum o știm noi se va schimba radical în următorii ani. Conceptele inedite de la CES

Mașinile așa cum le știm noi se vor schimba. Odată prin electrificare, apoi la interior. Ecrane mai multe, mai mari pentru entertainment la bord. Sony, de exemplu, pune 9 ecrane la interiorul lui Vision S02.

BMW? Un ecran de 31 de inch care coboară din plafon plus sunet 4D pentru filme prin Amazon Fire TV. Cinematograf pe DN1.

Mașina, așa cum o știm noi se va schimba radical în următorii ani. Și nu mă refer doar la motorizări. Ci la ce devine automobilul pentru noi. Am putea să-i spunem... un mijloc de transport cu experiențe... De-asta vom vedea și producători noi pe piață sau alții cu experiență în alte domenii.

Vision S01 și S02 sunt concepte electrice dar gata oricând de vânzare. De-altfel, Honda va deveni partener de producție, din 2025 pentru modele similare. Sony știe distracție, Honda știe să facă mașini.

INDI este un startup. Prototipul ONE are, pe lângă baterii și un ecran puternic un super-computer pentru jocuri și filme. La 50.000 de dolari.

Andre Hudson: „INDI este un start-up nou, suntem din Los Angeles. Lucrăm la modelul din spatele meu de 3 ani. Am încercat să nu ieșim în evidență în acești ani și suntem fericiți că putem să arătăm prima mașină. Indi One este primul model. Ce e diferit la noi e că integrăm un super-computer în produsul nostru. Acel super-computer, împreună cu alte componente hardware ale mașinii, 5 camere HD, microfoane, 2 ecrane de 15 inch, compania noastră are experiență în comunicații mobile și gaming și o folosim pentru aplicații.”

Din fericire toate funcțiile speciale pot fi folosite doar atunci când mașina stă pe loc. În multe autoturisme moderne există camere care monitorizează ce face șoferul. Ne-am întâlnit la CES cu câțiva români care lucrează la XPERI.

Andrada Ene, XPERI: „În principiu la șofer ne uităm la locul în care se uită, ne uităm la ochi dacă are pleopale închise sau deschise, pe baza acestor lucruri putem să determinăm dacă doarme, dacă este atent la drum sau la alte lucruri, la telefon și mai detectăm activitatea, dacă mănâncă, dacă bea și atunci producătorul de mașini poate să decidă dacă să trimită o alertă sau nu.”

Revenim acum la producătorii de mașini convenționale.

Un alt producător care încearcă să între pe piața automobilelor electrice se numește VinFast, este un producător vietnamez de automobile care caută de anul acesta să se extindă în SUA și în Europa.

Au modele pentru toate buzunarele și pentru toate mărimile. Acesta este VF5 care va ajunge curând și în Europa, nu știm încă prețul. Seamănă destul de mult cu Dacia Spring. Autonomie de peste 200 km. În partea dreaptă avem VF7, VF9, varianta cea mai mare. Modelul roșu, VF8 care o să ajungă în Europa la un preț de 38.000 de dolari sau euro. Și mai avem și VF6. Toate sunt SUV-uri, autonomii în jurul a 300 de kilometri pentru modelele mai mari. Cum vor vinde mașinile, direct către client, fără reprezentant. Au și câteva discounturi foarte mari cel puțin la început cât se așează pe piață, pentru o rezervare pentru care plătiți 200-300 de euro primiți un discount de 3000 sau 5000 de euro, pentru modelele mai mari cum ar fi VF9 sau VF8 primiți și o vacanță în Vietnam, fără bilete de avion, doar o cazare la un resort Vingroup, conglomerat mai mare de companii din Vietnam.

Și Tesla are concurență. Din nou: prin Edison.

O altă mașină interesantă de la un brand care abia a apărut pe piață -va fi gata de livrare peste 2 sau 3 ani. Este un monstru de mașină. Seamănă cu Tesla Cybertruck, principalul concurent. Are 2,8 tone, 700 CP și autonomie de 600 km. Versiunea este un pick-up cu șase locuri, confortabile, un head up display generos, avem camere în loc de oglinzi și foarte multă tehnologie. Două motoare, unul în față, altul în spate.

Edison are un preț de pornire de 60.000 de dolari.