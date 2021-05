IlikeIT. Jocul Inspirat din Castelul Bran. De unde se va putea descărca Heterodox

Un programator român a lansat un joc cu elemente inspirate din arhitectura castelului Bran. Cosmin Năstăsoiu a petrecut zeci de mii de ore de muncă pentru a-l crea, iar acum e aproape de lansarea oficială.

Cosmin Năstăsoiu a lucrat 7 ani la jocul Heterodox, pe care îl va lansa în perioada următoare. L-a prezentat în emisiunea iLikeIT de vineri, cu Marian Andrei.

Cosmin Năstăsoiu: „Doi ani de zile am lucrat de acasă și a necesitat mult efort din partea mea. Am vrut să fac un tur virtual pentru Castelul Bran. Cu inteligența artificială, ca să faci inamicii să se miște, și să te atace, este un efort. Eu l-am scris, și mai de la zero și la stadiul acesta îmi permite să-l controlez și să fac o lume mai interesantă. L-am făcut din pură pasiune și acum să vedem dacă are și succes. Jocul va fi găsit pe Steam. Este o cameră din castelul Bran, inspirată, de exemplu, am folosit la covor niște algoritmi care generează fețe. E un joc care este inspirat foarte mult din Heretic, este un joc vechi pe care l-am jucat când eram copil, prin 90 și ceva, și în principiu o sa se vadă elemente fantasy. Am folosit elemente arhitecturale din Europa, din România, din castele și creaturi fantasy. Au fost zeci de mii de ore de muncă, nici nu vreau să mă gândesc.”